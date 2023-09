Reprezentant Hiszpanii Ansu Fati, jeden z najlepszych piłkarzy Barcelony w poprzednim sezonie, został wypożyczony do angielskiego klubu Brighton and Hove Albion. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2024 roku i nie zawiera opcji transferu definitywnego.

Warunki finansowe nie zostały ujawnione. O tym ruchu transferowym mówiono od kilku dni, ale to i tak dość zaskakująca decyzja Fatiego, który znajdował się na liście życzeń wielu znanych klubów, m.in. Tottenhamu Hotspur. 20-letni piłkarz, okrzyknięty w przeszłości następcą Lionela Messiego na Camp Nou, w poprzednim sezonie miał duży udział w zdobyciu przez Barcelonę mistrzostwa Hiszpanii, razem m.in. z Robertem Lewandowskim. W 36 ligowych meczach Fati zdobył siedem bramek i zaliczył cztery asysty. W reprezentacji Hiszpanii rozegrał dotychczas 9 meczów i strzelił dwa gole, a gdyby nie kontuzje, ten dorobek na pewno byłby bardziej imponujący. Jesteśmy zachwyceni sprowadzeniem Ansu do naszego klubu. To jeden z najwyżej ocenianych młodych zawodników na świecie. Przybywa z imponującym doświadczeniem zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich, pomimo swojego wieku – przyznał dyrektor klubu David Weir. Piłkarzem Brightonu jest pauzujący od prawie półtora roku z powodu kontuzji kolana reprezentant Polski Jakub Moder. Michał Ignasiewicz