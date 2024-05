Ronaldo aktualnie gra w barwach Al-Nassr. Do Saudi Pro League przeniósł się w styczniu 2023 roku i dotychczas w 60 meczach zdobył 56 bramek.

Kosmiczna seria Bayeru

Tamtejsi dziennikarze donoszą, że obecny sezon może być ostatnim, jaki Ronaldo spędzi na w Arabii Saudyjskiej. Według nich bardzo mocno transferem 39-latka zainteresowany jest Bayer Leverkusen.

"Aptekarze" właśnie zaliczają najlepszy sezon w historii klubu. Mogą się pochwalić serią 49 meczów bez porażki. Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek zapewnili sobie mistrzostwo Niemiec. To nie jedyne trofeum, które mogą niedługo wstawić do klubowej gabloty.

Alonso i Ronaldo znają się z Realu

Podopieczni Xabiego Alonso w czwartek wywalczyli awans do finału Ligi Europy, w którym zmierzą się z Atalantą Bergamo. I to właśnie hiszpański szkoleniowiec niemieckiej drużyny ma nalegać na sprowadzenie do Leverkusen słynnego Portugalczyka.

Obaj panowie świetnie znają się z przeszłości. Razem grali w Realu Madryt. Teraz ich drogi ponownie mogą się skrzyżować. Dla Ronaldo transfer do Bayeru byłby szansą na grę w Lidze Mistrzów.