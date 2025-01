Świderski był na celowniku Legii Warszawa

O możliwym transferze Świderskiego media donosiły od dłuższego czasu. Napastnikiem reprezentacji Polski zainteresowana była mi.in Legia Warszawa. Jednak klubu z Łazienkowskiej nie było stać na 28-latka.

Reklama

Świderski był zdeterminowany, by wrócić do Europy i grać w jednej z lig na Starym Kontynencie. Ostatecznie Polak przeprowadza się do Grecji.

Świderski znów w jednym klubie z Drągowskim

W nowym klubie Świderski nie będzie czuł się osamotniony. Bramkarzem Panathinaikosu jest Bartłomiej Drągowski. Obaj panowie znają się nie tylko z reprezentacji Polski, ale w przeszłości wspólnie grali w barwach Jagiellonii Białystok.

Według mediów Panathinaikos zapłacił za Świderskiego ok. 2 mln dolarów.

Rośnie kolenia polskich piłkarzy w Grecji

Świderski wraca do ligi greckiej. W latach 2018-2022 występował w PAOK Saloniki. Jest jednym z podstawowych napastników reprezentacji Polski, w której rozegrał 38 meczów, zdobywając 11 bramek.

W środę do PAOK Saloniki przeszedł inny reprezentacyjny piłkarz Mateusz Wieteska, wypożyczony do końca sezonu z włoskiego Cagliari.