Wspólnie osiągnęliśmy nasz pierwszy cel. Będziemy pracować razem, aby osiągnąć inne. Jestem tu, by zostać - powiedział 53-letni Francuz w nagraniu opublikowanym w piątek na Twitterze saudyjskiej reprezentacji.

Renard największe sukcesy osiągnął dotychczas w afrykańskim futbolu, dwukrotnie zdobywając Puchar Narodów Afryki. W 2012 roku wywalczył trofeum z Zambią, a w 2015 z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Reprezentację Arabii Saudyjskiej, z którą bez większych kłopotów awansował na mundial w Katarze, prowadzi od lipca 2019 roku.

Od chwili przybycia czułem się jak jeden z was. Poczułem pasję do piłki nożnej i chęć odniesienia sukcesu - podkreślił selekcjoner, który ma... polskie korzenie (jego dziadkowie ze strony matki pochodzili z Polski).

Mistrzostwa świata w Katarze zostaną rozegrane od 21 listopada do 18 grudnia. Oprócz Polski i Arabii Saudyjskiej do grupy C trafiły Argentyna oraz Meksyk.