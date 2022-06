Kapitan reprezentacji Walii miał swoją zasługę przy jedynej bramce. W 34. minucie po jego uderzeniu z rzutu wolnego piłkę odbił głową Andrij Jarmołenko, ale zrobił to tak pechowo, że strzelił samobójczego gola.

Trudno znaleźć odpowiednie słowa. Po to pracowaliśmy przez całą naszą karierę. Zrobiliśmy to dla naszych fanów, dla narodu, dla nas samych i naszych rodzin. Jest to niesamowite osiągnięcie, z którego będziemy zawsze dumni - powiedział były piłkarz Realu Madryt, obecnie bez kontraktu.

Bale poprowadził reprezentację Walii do półfinału mistrzostw Europy w 2016 roku, ale awans do mundialu w Katarze uznał za jeszcze większy sukces.

Walijczycy wystąpią w mistrzostwach świata po 64 latach. W 1958 roku odpadli w ćwierćfinale, przegrywając 0:1 z Brazylijczykami, którzy później sięgnęli po tytuł mistrzowski. Bramkę w tamtym meczu zdobył 17-letni Pele.

W turnieju w Katarze Walia zagra w B z Anglią, USA oraz Iranem.