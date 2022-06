Ronaldo trafił do bramki rywali w Lizbonie w 35. i 39. minucie. Słynny Portugalczyk jest rekordzistą pod względem goli dla drużyn narodowych - łącznie ma już 117.

Oprócz niego trafienia w niedzielny wieczór zaliczyli William Carvalho i Joao Cancelo. Gospodarze mieli jeszcze wiele innych świetnych okazji, m.in. dwóch nie wykorzystał Ronaldo.

To najwyższa porażka Szwajcarów od marca 2008 roku (wówczas 0:4 z Niemcami).

Po dwóch kolejkach w grupie A2 Portugalia ma cztery punkty, a Szwajcaria pozostaje z zerowym dorobkiem (wcześniej uległa Czechom 1:2).

Martinez uratował honor Hiszpanów

W innym niedzielnym spotkaniu tej grupy Czesi (4 pkt) zremisowali w Pradze z Hiszpanami 2:2 (1:1), tracąc gola w 90. minucie po strzale Inigo Martineza.

Wcześniej bramki dla gospodarzy zdobyli Jakub Pesek i Jan Kuchta, a dla gości - Gavi. To drugi remis Hiszpanów tej edycji LN.

Gavi, pomocnik Barcelony, został w wieku 17 lat i 304 dni najmłodszym strzelcem gola w historii reprezentacji Hiszpanii. Dotychczas rekord należał do jego klubowego kolegi - Ansu Fatiego, który 6 września 2020 roku trafił w meczu z Ukrainą w wieku 17 lat i 311 dni.

Dwa gole Erlinga Haalanda

Tradycyjnie wiele meczów rozegrano też w niższych dywizjach.

W bardzo ciekawej grupie 4. drugiej dywizji (B) Szwecja przegrała u siebie z Norwegią 1:2. Oba gole dla gości strzelił Erling Haaland.

Nowy piłkarz Manchesteru City ma już łącznie trzy bramki w tej edycji LN - w pierwszej kolejce zapewnił zwycięstwo Norwegii nad Serbią 1:0.

Tym razem Serbowie, uczestnicy tegorocznych mistrzostw świata, nie mieli kłopotów z odniesieniem zwycięstwa. Pokonali u siebie Słowenię aż 4:1.

Polacy udanie zainaugurowali Ligę Narodów

Inauguracja trzeciej edycji Ligi Narodów nastąpiła 1 czerwca - tego dnia występująca w grupie 4 najwyższej dywizji Polska pokonała we Wrocławiu Walię 2:1.

W innym meczu grupy A4 - w piątek - Belgia niespodziewanie wysoko przegrała u siebie z Holandią 1:4.

Kolejne dwa spotkania LN Polacy rozegrają na wyjeździe - 8 czerwca z Belgią w Brukseli oraz 11 czerwca z Holandią w Rotterdamie, a 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.

Spadek Rosji do najniższej dywizji

W tym roku nie będzie dostępne tradycyjne okienko na rozgrywki w listopadzie (wówczas zacznie się mundial w Katarze), dlatego wszystkie mecze fazy grupowej Ligi Narodów zaplanowano na czerwiec i wrzesień.

Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza dywizja D - z siedmiu ekip (jedna grupa czterozespołowa i jedna trzyzespołowa). Pomiędzy poszczególnymi szczeblami obowiązują zasady awansów i spadków.

Do rywalizacji w grupie B2 nie mogła przystąpić Rosja, wykluczona z wszelkich rozgrywek pod egidą UEFA (oraz FIFA) po agresji zbrojnej rosyjskich wojsk na Ukrainę. W tej sytuacji Albania, Izrael oraz Islandia rozegrają mecze tylko między sobą. Natomiast Rosja automatycznie zostanie sklasyfikowana na czwartym miejscu i spadnie do dywizji C.

Najlepsze zespoły z czterech grup dywizji A będą walczyć o końcowy triumf w turnieju Final Four w czerwcu 2023 roku. Pierwszą edycję LN wygrała Portugalia, a drugą, zakończoną jesienią 2021 roku, Francja.