Reprezentacja Arabii Saudyjskiej opiera się na graczach rodzimej ligi, dlatego selekcjoner Herve Renard będzie mógł przez ponad miesiąc w spokoju przygotowywać zespół do mundialu.

Im więcej czasu możemy spędzić razem przed mistrzostwami świata, tym lepiej. To cenna okazja dla nas wszystkich, aby być tak gotowym, jak tylko można – podkreślił francuski trener.

Na początek zabiera 32 dwóch graczy na trzytygodniowe zgrupowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ma komfort spokojnej pracy, podczas gdy napięty harmonogram rozgrywek europejskich sprawia, że jego główni rywale przystąpią do mistrzostw niemal z marszu. Mundial rozpoczyna się 20 listopada, a czołowe ligi zawieszają rozgrywki zaledwie tydzień wcześniej.

W takiej sytuacji jest m.in. gwiazda reprezentacji Argentyny Lionel Messi z Paris Saint-Germain czy kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski, chociaż on ostatni mecz ligowy z Barceloną rozegra nieco wcześniej - 8 listopada z Osasuną.

Trener Czesław Michniewicz będzie miał zaledwie kilka dni na pracę z kadrą. Ostateczny skład reprezentacji poda do 14 listopada, 16 listopada jego zespół rozegra ostatni sparing z Chile, a dzień później Polacy polecą do Kataru. Na mundialu zmierzą się w grupie C najpierw z Meksykiem (22 listopada), potem z Arabią Saudyjską (26 listopada), a na koniec z Argentyną (30 listopada).

Dużo więcej możliwości testowania drużyny ma Renard, a ma nad czym pracować. Od czasu uzyskania kwalifikacji jego zespół rozegrał cztery mecze, w których nie zdobył bramki. Przegrał z Kolumbią i Wenezuelą oraz zremisował z Ekwadorem i USA. W odzyskaniu skuteczności Arabii Saudyjskiej ma pomóc aż pięć zaplanowanych przed mistrzostwami spotkań towarzyskich - z Macedonią Północną, Albanią, Hondurasem, Islandią i Panamą.

To duży plus, który dostrzega m.in. pracujący w tym kraju belgijski szkoleniowiec Sven Vandenbroeck. "Arabia Saudyjska jest w trudnej grupie z Meksykiem, Argentyną i Polską. Ma jednak jeden atut - długi 35-dniowy obóz przygotowawczy, którego nie posiada żaden rywal" - powiedział trener zespołu Abha.

Arabia Saudyjska zagra w MŚ po raz szósty. Z grupy udało jej się wyjść tylko raz - w debiucie w 1994 roku.