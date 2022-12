Liczby fazy grupowej MŚ w Katarze:

0 - po raz pierwszy od 1994 roku po fazie grupowej mundialu nie ma ani jednego zespołu, który wygrałby wszystkie mecze. Niepokonane są jedynie ekipy Holandii, Anglii, USA, Maroka i Chorwacji, ale wszystkie przynajmniej raz zremisowały;

2 - Wojciech Szczęsny został czwartym bramkarzem w historii MŚ, który obronił więcej niż jeden rzut karny (nie licząc konkursów "jedenastek" po dogrywkach). Polak obronił uderzenia z 11 metrów w starciach z Arabią Saudyjską (2:0) i Argentyną (0:2). Przed Szczęsnym po dwa karne obronili też Jan Tomaszewski, Amerykanin Brad Friedel i Hiszpan Iker Casillas;

3 - spośród wszystkich piłkarzy w kadrach uczestników trwającego mundialu jest (na razie) tylko trzech, którym udało się zdobyć przynajmniej jedną bramkę w trzech ostatnich edycjach MŚ: Argentyńczyk Lionel Messi, Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Szwajcar Xherdan Shaqiri;

5 - Portugalczyk Cristiano Ronaldo został pierwszym w historii piłkarzem z co najmniej jednym golem w pięciu edycjach mistrzostw świata. W tym roku trafił do siatki z rzutu karnego w spotkaniu z Ghaną (3:2). W czterech mundialach bramki strzelali Brazylijczyk Pele, Niemcy Uwe Seeler i Miroslav Klose oraz Argentyńczyk Lionel Messi;

5 - Messi został z kolei pierwszym piłkarzem z przynajmniej jedną asystą w pięciu edycjach MŚ. Nikt inny nie asystował przy golach w czterech mundialach, a w trzech udało się to tylko Grzegorzowi Lacie, Diego Maradonie i Davidowi Beckhamowi;

6 - po raz pierwszy w historii MŚ do fazy pucharowej zakwalifikowały się reprezentacje z sześciu kontynentów. Prym wiedzie tradycyjnie Europa z ośmioma ekipami. Z Azji awansowały Japonia i Korea Południowa, z Afryki - Senegal i Maroko, z Ameryki Południowej - Brazylia i Argentyna, z Ameryki Północnej - USA, a stawkę uzupełnia Australia, która jednak w eliminacjach rywalizuje w strefie azjatyckiej;

11 - w starciu Serbii ze Szwajcarią w ostatniej kolejce grupy G sędzia pokazał łącznie 11 żółtych kartek (7-4). To najwięcej od finałowego starcia Hiszpanii z Holandią w 2010 roku, kiedy żółtych kartek było w sumie 12, ale wówczas odbyła się dogrywka;

39 - w dniu meczu z Marokiem Kanadyjczyk Atiba Hutchinson miał 39 lat i 296 dni, więc został drugim najstarszym piłkarzem z pola, który zagrał w mistrzostwach świata. Rekordzistą jest Kameruńczyk Milla, który wystąpił w spotkaniu MŚ 1994 w wieku 42 lat;

44 - po raz pierwszy od 44 lat Meksyk - jeden z rywali Polski w grupie C - nie awansował do fazy pucharowej MŚ. W poprzednich siedmiu edycjach za każdym razem odpadł w 1/8 finału, zaś w 1986 - w ćwierćfinale. W 1982 i 1990 nie uczestniczył w turnieju finałowym;

1000 - tyle podań wymienili piłkarze Hiszpanii w spotkaniu z Kostaryką (7:0). Żadna inna drużyna w historii MŚ nie miała ich tak wiele w ciągu jednego meczu bez dogrywki.

