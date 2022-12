"Do boju chłopaki, jeszcze tylko dwa mecze, jesteśmy już blisko..." - napisał Benzema w wiadomości opublikowanej na Twitterze oraz Instagramie wraz z grafiką Francuskiej Federacji Piłki Nożnej przedstawiającą m.in. Aureliena Tchouameniego, Antoine'a Griezmanna i Oliviera Girouda.

Reklama

Francuski napastnik, który zmagał się z urazem mięśnia czworogłowego lewej nogi i dopiero niedawno wrócił do treningów z Realem Madryt, do tej pory nie wypowiadał się na temat mundialu w przeciwieństwie do innych nieobecnych, jak Paul Pogba, Mike Maignan czy Presnel Kimpembe.

"Nigdy wcześniej się nie poddałem, ale muszę myśleć o drużynie tak, jak zawsze to robiłem. Rozsądek podpowiada mi, abym ustąpił miejsca komuś, kto może pomóc naszej drużynie w rozegraniu wspaniałego mundialu" - napisał Benzema w wiadomości, w której ogłosił rezygnację z występu w mistrzostwach świata.

Mimo że napastnik nie gra w turnieju w Katarze, wciąż widnieje na liście 26 zawodników zgłoszonych do gry. Dostanie zatem medal wraz z pozostałymi zawodnikami, jeśli Francja zakończy mundial na podium. Najpierw "Trójkolorowi" zmierzą się jednak w półfinale z Marokiem w środę o godz. 20.