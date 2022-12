Spośród 96 piłkarzy czterech półfinalistów mistrzostw świata w Katarze najwięcej - sześciu - na co dzień występuje w Bayernie Monachium. Jeśli chodzi o ligę, to najwięcej przedstawicieli ma hiszpańska - 22. We wtorek Argentyna zagra z Chorwacją, a w środę Francja z Marokiem.

Piłkarzami Bayernu są Francuzi: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman i Lucas Hernandez, a także Chorwat Josip Stanisic oraz Marokańczyk Noussair Mazraoui. W zestawieniu za Bawarczykami z pięcioma reprezentantami plasują się Atletico Madryt i Sevilla. Jeśli chodzi o ligi, hiszpańska wyszła na prowadzenie przede wszystkim dzięki odpadnięciu Anglii w ćwierćfinale i tym samym znacznemu uszczupleniu liczby reprezentantów Premier League, która teraz ma 15 zawodników, ex aequo z włoską Serie A. Finał mundialu zaplanowano na 18 grudnia.