Szkoleniowiec dodał, że w ekipie Francji jest tylu doskonałych napastników, że specjalne pilnowanie jednego z nich mija się z celem. Mbappe jest obecnie najlepszym strzelcem turnieju, w Katarze strzelił już pięć bramek.

Reklama

Nie zamierzam przygotować żadnego konkretnego planu taktycznego, aby przeciwdziałać Kylianowi - powiedział szkoleniowiec. Francja ma również innych świetnych zawodników. Antoine Griezmann jest w doskonałej dyspozycji, a także Ousmane Dembele jest równie groźny - dodał.

Szkoleniowiec Maroka wyjaśnił, że po analizie gry Francji doszedł do wniosku, że próba wyłączenia Mbappe nie zda egzaminu.

Jeśli skupimy się tylko na Mbappe, to będzie błąd. Francja to przecież mistrzowie świata, ze światowej klasy zawodnikami w składzie. Będą walczyć o wszystko... My musimy skupić się na tym, aby przysporzyć im jak najwięcej problemów - zadeklarował Regragui.

Reklama

Mbappe grający na lewej stronie zmierzy się z kolegą z klubu Paris St Germain i bliskim przyjacielem Achrafem Hakimim, który jest prawym obrońcą Maroka.

Achraf zna Mbappe lepiej niż ja, codziennie z nim trenuje, więc jest lepiej niż ja przygotowany, aby wiedzieć, jak radzić sobie z Kylianem. Hakimi jest jednym z najlepszych defensorów na świecie, zapowiada się ciekawy pojedynek między nimi - uważa Regragui.

W ekipie Maroka są problemy z kontuzjami - przyznał trener. Istnieją poważne obawy co do występu pierwszej pary środkowych obrońców, w szczególności kapitana Romaina Saissa i Nayefa Aguerda.

Na szczęście mamy doskonały zespół medyczny, wszyscy są pod jego opieką. Rehabilitacja kontuzjowanych przebiega sprawnie, choć decyzję o tym, czy zagrają z Francją podejmiemy tuż przed meczem - zakończył szkoleniowiec Maroka.