Rozpoczął się mundial w Katarze. Zobacz ceremonię otwarcia [FOTO]

1/6 Uroczystość rozpoczęła się od filmu, którego narratorem był Freeman. "Z Kataru trafiło do nas wezwanie, by przybyć do tego kraju i pobyć razem, choćby przez chwilę i poświętować To, co nas łączy w tej chwili, jest większe niż to, co nas dzieli" - powiedział amerykański aktor, który pojawił się na płycie boiska. "Fetując naszych bohaterów jesteśmy połączeni nicią nadziei i szacunku. Na większym poziomie możemy doceniać emocje, które nas łączą" - kontynuował Freeman.