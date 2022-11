Mundial w Katarze

Reklama

To jest festiwal wielokulturowości. Tutaj zjechali ludzie z całego świata, oprócz tego, że Doha sama w sobie jest miastem wielokulturowym, bo tutaj przyjeżdżają ludzie z wielu krajów, nie tylko pracownicy z Bangladeszu, Indii, Nepalu. Przyjeżdżają Amerykanie, Kanadyjczycy. 300 tys. mieszkańców Kataru to Katarczycy, natomiast obywateli jest tutaj około 2,5-3 mln. Zatem spotkać Katarczyka na ulicy jest niezmiernie trudno, tym bardziej, że oni jeżdżą samochodami. Mało kto chodzi po ulicy, tu chodników jest jak na lekarstwo, bo taki klimat. Rzeczywiście ludzie poruszają się samochodami, teraz jest metro, 3 linie bardzo nowoczesne. Wracając do klimatu i atmosfery mistrzostw świata, byłem na wielu imprezach sportowych w różnych zakątach świata, bardzo się cieszę, tego też się spodziewałem, Arabowie są niezwykle gościnni – mówi Adam Nurkiewicz.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Adam Nurkiewicz – fotograf sportowy. Zdobył nagrodę Best Sport Picture of the Year 2005 i jest organizatorem Warsaw Photo Expo — targów fotograficznych dla zawodowych fotografów.