Polki we wtorek pokonały Japonię 3:1, ale mimo to Nawrocki dokonał kilku zmian. W pierwszej szóstce pojawiły się Kamila Witkowska, Emilia Mucha i libero Maria Stenzel. Dla Chinek, które do Szwajcarii przybyły w odmłodzonym składzie, było to już trzecie spotkanie. Wcześniej przegrały z Japonkami 1:3 i pokonały Niemki 3:2.

Początek spotkania należał do Azjatek, które dobrze przyjmowały zagrywkę i Polki nie mogły sobie poradzić z ich szybkimi atakami. Chinki uzyskały kilkupunktową przewagę, ale sygnał do odrabiania strat dała Martyna Grajber, która na siebie wzięła ciężar gry w ataku. Potem dołączyły do niej Malwina Smarzek oraz Agnieszka Kąkolewska i pierwszego seta biało-czerwone wygrały stosunkowo łatwo.

Druga odsłona to już zdecydowana przewaga Chinek, które mimo gorszych warunków fizycznych, lepiej radziły sobie w bloku. Nawrocki desygnował do gry Natalię Mędrzyk, która zastąpiła Muchę, ale w ataku cała drużyna grała mało skutecznie. Przy prowadzeniu 9:7 Chinki zdobyły pięć punktów z rzędu, a potem już kontrolowały przebieg gry.

Bardziej wyrównane były kolejne dwie partie. Polki poprawiły zagrywkę, ale niemal cały czas musiały gonić rywalki. Momentami nerwowo nie wytrzymywał trener Nawrocki, który miał nie tylko uwagi do swoich podopiecznych, ale także do szwajcarskiego sędziego Christiana Wolfa. Arbiter w końcu pokazał polskiemu szkoleniowcowi żółtą kartkę. Polki dotrzymywały kroku rywalkom do stanu 17:17. Kolejne cztery akcje wygrały Azjatki i czteropunktową przewagę "dowiozły" do końca seta.

W czwartej partii na dobre rozkręciła się Smarzek, ale też rywalki często były przygotowane na jej ataki. W końcówce wynik oscylował wokół remisu, Polki obroniły dwie piłki meczowe, ale przy kolejnej Mędrzyk źle przyjęła zagrywkę.

W czwartek Polska zagra z Niemcami (początek, godz. 18.45). W przypadku zwycięstwa awansuje do półfinału, który zaplanowano na piątek. Drużyny, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach, zmierzą się o piątą lokatę. Ekipy z czwartych miejsc zakończą rywalizację w turnieju na fazie grupowej.

Polska - Chiny 1:3 (25:22, 17:25, 22:25, 25:27)

Polska: Marlena Pleśnierowicz, Kamila Witkowska, Agnieszka Kąkolewska, Martyna Grajber, Emilia Mucha, Malwina Smarzek, Maria Stenzel (libero) - Olivia Różański, Natalia Mędrzyk, Klaudia Alagierska

Chiny: Linyu Diao, Hanyu Yang, Yuanyuan Wang, Yingying Li, Yixin Zheng, Fang Duan, Li Lin (libero) - Mingyuan Hu, Yan Sun, Yanhan Liu, Qingqing Du