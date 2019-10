W Krakowie Polacy zagrają z Serbami, Włochami i Słoweńcami, natomiast w Łodzi ich rywalami będą Chińczycy, Brazylijczycy i Bułgarzy.

Polskie siatkarki udział w przyszłorocznej Ligi Narodów rozpoczną 19 maja we Włoszech, a męska reprezentacja trzy dni później w Krakowie. Oba zespoły wystąpią w pięciu turniejach. Faza interkontynentalna zakończy się - odpowiednio - 18 i 21 czerwca. Finałowe spotkania u kobiet i u mężczyzn odbędą się 5 lipca. Przyszłoroczna edycja będzie dla niektórych ekip sprawdzianem formy przed igrzyskami w Tokio.

Obie drużyny narodowe w tym roku awansowały do Final Six LN - podopieczni Vitala Heynena, mimo że występowali w odmłodzonym składzie, zajęli trzecie miejsce. Zawodniczki prowadzone przez Jacka Nawrockiego z kolei nie zdołały awansować do półfinału.