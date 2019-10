Zaksa w minionym sezonie wywalczyła mistrzostwo i Puchar Polski, zespół stołeczny, pod szyldem Onico, był wicemistrzem kraju.

Trenerzy obu zespołów Nikola Grbic i Andea Anastasi przyznali przed meczem, że u progu ligi, a po wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym, trudno oczekiwać najwyższego poziomu gry. Mieli rację. Kibice obejrzeli sporo błędów, przypadkowych zagrań i chaosu.

Na widowni dominowali kibice mistrzów Polski, na boisku w pierwszym secie wyglądało to podobnie. Projekt tylko na początku nie pozwalał rywalom „odskoczyć”. Potem ekipa Grbica powiększyła przewagę i pewnie wygrała. Kiedy w drugiej partii kędzierzynianie prowadzili 24:21, wydawało się, że jest „po wszystkim”. Tymczasem ekipa trenera Anastasiego wróciła do gry i na rozstrzygnięcie trzeba było długo poczekać. Ostatecznie Zaksa wygrała go 34:32.

Zawodnicy Nikoli Grbica zaczęli trzeciego seta od prowadzenia 3:0, ale potem warunki na boisku dyktowali rywale. Po dwóch asach Antoine Brizarda warszawianie prowadzili 24:19, chwilę potem skończył tę część spotkania Igor Grobelny. Najwięcej widowiskowych obron, wymian piłki było w czwartym secie. Prowadzili w nim cały czas mistrzowie kraju i dowieźli korzystny wynik do końca.

MVP meczu został wybrany zawodnik Zaksy Łukasz Kaczmarek.

Zespół z Warszawy był sporą niewiadomą, z racji przeżywanych latem problemów finansowych i organizacyjnych. Dopiero we wtorek oficjalnie potwierdzono, że klub ma nowego właściciela, którym jest spółka Projekt Warszawa, dzień później przyznano mu licencję ekstraklasową. Rozmowy z potencjalnym sponsorem tytularnym nadal trwają.

W składzie Projektu na środowy mecz znalazł się pozyskany krótko przed spotkaniem atakujący Jan Król, którzy ostatnio bronił barw pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Kłopoty finansowe klubu, znanego dotychczas jako ONICO Warszawa, związane są z upadłością dotychczasowego właściciela i sponsora tytularnego.

W połowie października drużynę opuściło dwóch zawodników - przyjmujący Piotr Łukasik i belgijski atakujący van den Dries. Pierwszy, który był podstawowym graczem w poprzednim sezonie, przeniósł się do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Drugi z kolei trafił do drużyny z Korei Południowej.

Zaksa: Benjamin Toniutti, Łukasz Kaczmarek, Simone Parodi, Łukasz Wiśniewski, Aleksander Śliwka, David Smith – Paweł Zatorski (libero) oraz Arpad Baroti, Krzysztof Rejno, Kamil Semeniuk.

Projekt: Antoine Brizard, Jakub Kowalczyk, Bartosz Kwolek, Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Igor Grobelny, Patryk Niemiec.