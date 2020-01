Siatkarze Niemiec przegrali w Berlinie ze Słowenią 2:3 (34:32, 20:25, 25:19, 21:25, 12:15) w meczu grupy A turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Obie ekipy awansowały do półfinału. Z ośmiu drużyn awans do Tokio wywalczy tylko zwycięzca imprezy.

We wcześniejszym spotkaniu Belgia pokonała Czechy 3:2 (21:25, 28:26, 25:20, 22:25 19:17). W środę Czesi zmierzą się ze Słowenią, ale niezależnie od wyniku nie wyprzedzą jej w tabeli. Belgia zakończyła już udział w turnieju. W grupie B po dwóch kolejkach na prowadzeniu jest Bułgaria, która wygrała z Niderlandami 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) i ma pięć punktów. Szansę awansu zachowują Francja (4 pkt) i Serbia (3), a tabelę zamykają "Oranje" z zerowym dorobkiem. Pierwsza przeszkoda w drodze do Tokio pokonana. Siatkarki ograły Bułgarię Zobacz również Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w piątkowym finale, który wyłoni jedynego z tej imprezy uczestnika tegorocznych igrzysk. Polacy już od kilku miesięcy są pewni występu w Tokio. Oprócz biało-czerwonych, awans z Europy wywalczyły latem także Rosja i Włochy. Wyniki wtorkowych meczów turnieju kwalifikacyjnego:

grupa A

Belgia - Czechy 3:2 (21:25, 28:26, 25:20, 22:25, 19:17)

Słowenia - Niemcy 3:2 (32:34, 25:20, 19:25, 25:21, 15:12) Tabela: M Z P sety pkt

1. Niemcy 3 2 1 8-3 7 - awans

2. Słowenia 2 2 0 6-2 5 - awans

3. Belgia 3 1 2 3-8 2

4. Czechy 2 0 2 2-6 1 grupa B

Bułgaria - Niderlandy 3:0 (25:19, 25:16, 25:15)

1. Bułgaria 2 2 0 6-2 5

2. Francja 2 1 1 5-3 4

3. Serbia 2 1 1 3-3 3

4. Niderlandy 2 0 2 0-6 0