W środę biało-czerwoni mierzyli się z "Trójkolorowymi" w meczu ostatniej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów w Rimini. Mistrzowie świata przegrali 2:3. Sami już wcześniej byli pewni awansu do turnieju finałowego, a dzięki temu zwycięstwu wywalczyli go także Francuzi.

Francuz powołuje się na świadków

Pod koniec spotkania na boisku nieraz dochodziło do utarczek słownych między N'Gapethem a kapitanem Polaków Michałem Kubiakiem. W czwartek Francuz zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżył Heynena o znieważenie na tle rasowym ciemnoskórej osoby pracującej przy tegorocznej LN, która z powodu pandemii COVID-19, ma postać miesięcznego turnieju w Rimini, a uczestnicy przebywają w tzw. bańce.

To jest czysty rasizm - stwierdził francuski przyjmujący.

Dodał, że są świadkowie wspomnianej sytuacji z udziałem szkoleniowca Polaków. Potem zaś przeszedł do Kubiaka, któremu wypomniał używanie obraźliwych słów podczas środowego spotkania.

N'Gapeth, który jest znany z widowiskowej gry, ale także problemów sprawianych poza boiskiem, zaapelował do FIVB o interwencję.

Proszę pokazać wszystkim, że tacy ludzie nie są częścią naszego świata - podkreślił.

Heynen zaprzecza oskarżeniom

Niedługo później komentarz - również w mediach społecznościowych - zamieścił Heynen. Zaznaczył, że wyjątkowo chce odnieść się do czegoś, co napisano w internecie.

Nigdy w moim życiu nie obraziłem nikogo na tle rasowym. Przeciwnie, mocno wierzę w równość wszystkich ludzi niezależnie od koloru skóry, religii czy pochodzenia. Dziękuję - zaznaczył Belg.

Jak podał mający dobre kontakty w siatkarskim środowisku Luca Pasini światowa federacja przekazała jednak oświadczenie, w którym potwierdziła, że zna sprawę wpisu Francuza. Dodała, że obecnie prowadzi w dochodzenie w sprawie zarzutów dotyczących dyskryminującego zachowania.

Jeśli zostanie stwierdzone, że doszło do naruszenia Regulaminu Dyscyplinarnego FIVB, to sprawa zostanie przekazana do Panelu Dyscyplinarnego. Żadne dalsze komentarze na ten temat nie będą udzielane do czasu zbadania sytuacji i - w stosownym przypadku - zakończenia postępowania dyscyplinarnego - zaznaczono w cytowanej przez Włocha wiadomości.

Turniej finałowy LN odbędzie się w weekend. Polska w sobotnim półfinale zmierzy się ze Słowenią, a Francja z Brazylią.