W trakcie pierwszego seta finału Ligi Narodów, w którym zmierzyły się reprezentacje siatkarzy Polski i Brazylii, Bartosz Kurek i Wallace grali w koszulkach z nazwiskami swoimi, ale także siatkarek grających z tymi samymi numerami, co oni. Zrobili to właśnie w ramach akcji "Equal Jersey".

Reklama

To nie spodobało się Krystynie Pawłowicz. Co to za akcja. [...] Co wyrównujemy? Kobiety i facetów...? Po co? - napisała Sędzia Trybunału Konstytucyjnego.