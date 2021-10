To tylko rysunek. Nic wielkiego. Brnijmy w to dalej, to zobaczysz, gdzie skończymy... - napisał na Instagramie mistrz olimpijski.

Komentarz siatkarze nie spodobał się selekcjonerowi reprezentacji Brazylii. Renan Dal Zotto na łamach prasy stwierdził, że w jego drużynie nie ma miejsca dla homofobów.

Podobnego zdania są też władze klubu Minas Tenis Clube, które wyrzuciły zawodnika.