Ze względu na perypetie zdrowotne drużyny z Wybrzeża, faza zasadnicza została nieco wydłużona, bowiem podopieczni Michała Winiarskiego musieli rozegrać jeszcze dwa spotkania zaległe. Mecze były bardzo istotne dla nich samych, jak i dla rywali, bowiem decydowały one, kto przystąpi do rundy play-off z pierwszego miejsca. Z kolei Trefl potrzebował jednego zwycięstwa, by awansować do najlepszej ósemki. Gdańszczanie najpierw przegrali we własnej hali z Jastrzębskim Węglem 2:3, ale w poniedziałek niespodziewanie pokonali Zaksę po emocjonującym widowisku 3:2 i zajęli ostatecznie siódmą lokatę. W tej sytuacji brązowy medalista sprzed roku Projekt Warszawa spadł na dziewiąte miejsce.

Kędzierzynianie w pierwszej rundzie play-off zagrają z GKS Katowice, a obrońca tytułu Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Treflem. Już we wtorek walkę o medale rozpoczną siatkarze PGE Skry Bełchatów i Indykpolu AZS Olsztyn.

W pierwszej rundzie i w półfinałach rywalizacja będzie się toczyć do dwóch wygranych ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Spotkanie o brązowy medal i finał rozgrywany będzie do trzech zwycięstw. Z kolei pojedynki o lokaty 5-8, 9-10 i 11-12 rozgrywane będą w formule dwumeczu, gospodarzem pierwszego spotkania będzie drużyna niżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej.

W związku z poszerzeniem PlusLigi w następnym sezonie do 16 zespołów i dołączeniem do rozgrywek ukraińskiego Barkomu Każany Lwów, żaden z zespołów nie został automatycznie zdegradowany. Ostatnia w tabeli PSG Stal Nysa rozegra baraż (do trzech zwycięstw) o miejsce w ekstraklasie z wicemistrzem pierwszej ligi. Natomiast Cerrad Enea Czarni Radom, który uplasował się na 13. pozycji, zakończył już sezon.

Mistrz Polski powinien być wyłoniony najpóźniej 29 maja.

Wynik zaległego meczu 20. kolejki i tabela ekstraklasy siatkarzy:



Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Trefl Gdańsk

2:3 (25:22, 25:21, 20:25, 16:25, 12:15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, sety, punkty):



1. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 26 22 4 72-22 65

2. Jastrzębski Węgiel 26 22 4 70-25 65

3. PGE Skra Bełchatów 26 21 5 72-37 60

4. Aluron CMC Warta Zawiercie 26 17 9 56-45 47

5. Asseco Resovia Rzeszów 26 14 12 55-44 45

6. Indykpol AZS Olsztyn 26 14 12 51-45 41

7. Trefl Gdańsk 26 12 14 48-49 36

8. GKS Katowice 26 12 14 49-54 36

9. Projekt Warszawa 26 12 14 47-55 36

10. Cuprum Lubin 26 8 18 42-63 26

11. LUK Lublin 26 8 18 36-62 24

12. Ślepsk Malow Suwałki 26 7 19 34-63 24

13. Cerrad Enea Czarni Radom 26 7 19 29-65 21

14. PSG Stal Nysa 26 6 20 34-66 20