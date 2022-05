Wiadomość przekazał w poniedziałek sekretarz generalny WFW Aleksander Jaremenko. Jednocześnie zaznaczył, że kara dotyczy tylko zawodów organizowanych pod egidą krajowej federacji. Trener może prowadzić treningi, a w ciągu 10 dni przysługuje mu odwołanie.

Komitet Wykonawczy WFW podtrzymał decyzję ogłoszoną w tej sprawie 19 maja przez komisję dyscyplinarną.

Do incydentu doszło 12 maja podczas decydującego meczu o mistrzostwo Rosji. Po spotkaniu, w którym kaliningradzka drużyna pokonała rywalki, w mediach społecznościowych klubu z Jekaterynburga pojawiło się wideo. Na filmie słychać jak podczas przerwy Woronkow, odnosząc się do siatkarki swojej drużyny, powiedział: „Dlaczego łapiesz znowu tę małpę"? W Urałocze uznano, że słowa zostały wypowiedziane pod adresem Kubanki Ailamy Cese Montalvo. Władze klubu z Jekaterynburga wezwały Woronkowa do publicznych przeprosin, a komisję dyscyplinarną federacji o zajęcia się sprawą.

Lokomotiw złożył publiczne przeprosiny, ale szkoleniowiec odmówił skomentowania tej sytuacji. Ze swej strony Montalvo napisała w mediach społecznościowych, że słowa Woronkowa jej nie zraniły i przyznała, że nie zniży się do jego poziomu. Później siatkarka opuściła klub, gdyż jej kontrakt wygasł.

55-letni Woronkow od 2018 roku kieruje Lokomotiwem i dwukrotnie poprowadził drużynę do mistrzostw Rosji. W latach 2013-2015 kierował męską reprezentacją Rosji, z którą został mistrzem Europy i zwycięzcą Ligi Światowej. Był trenerem głównym drużyn: Kuzbass Kemerowo, Dynamo Krasnodar i Lokomotiw Nowosybirsk, z którym zdobył dwa Puchary Rosji (2010, 2011) oraz wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2012/13.

Do marca zawodniczką Lokomotiwu Kaliningrad była reprezentantka Polski, Malwina Smarzek, której ostatecznie udało się rozwiązać umowę, gdy klub włączył się w propagandę wspierającą agresję Rosji na Ukrainę.