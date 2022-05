Mecze pomiędzy Imoco a VakifBankiem gwarantują zawsze dużą dawkę emocji. Przed rokiem Włoszki zwyciężyły w finale Ligi Mistrzyń po tie-breaku, a w grudniu ubiegłego roku podopieczne Giovanniego Guidettiego zrewanżowały się rywalkom wygrywając także po pięciosetowym boju w finale klubowych mistrzostw świata. W Lublanie tym razem spotkanie skończyło się w czterech odsłonach, ale też miało swoją dramaturgię.

Włoszki zaczęły mecz z kłopotami i nie potrafiły utrzymać równego poziomu przez pierwsze dwa sety. Popełniały sporo błędów w ataku, Paola Egonu kończyła wiele piłek, ale też kilkakrotnie nie trafiła w boisko. Mimo to, Imoco prowadziło w końcówce pierwszej partii 21:20, ale potem Turczynki przejęły inicjatywę i wygrały cztery kolejne akcje. Gra z obu stron falowała, bowiem VakifBank też miał swoje słabsze momenty. W drugiej partii prowadził już 12:7, ale zespół Wołosz doprowadził do remisu 16:16. I gdy wydawało się, że Imoco przejęło kontrolę nad spotkaniem, Turczynki znów uzyskały kilkupunktową przewagę.

W trzecim secie drużyna ze Stambułu wygrywała 15:11 i wydawało się, że licznie zgromadzeni kibice w "Arena Stozice" nie będą już świadkami większych emocji. Tymczasem Włoszki poprawiły przyjęcie, a Wołosz łatwiej było oszukać blok rywalek. W decydujących momentach nie myliła się Egonu i Imoco odzyskało nadzieję na obronę trofeum.

Jeszcze na początku czwartej partii "Pantery" prowadziły 8:3, ale VakifBank szybko wrócił do gry. Tym razem to nie Szwedka Isabelle Haak, ale Brazylijka Gabi poprowadziła swój zespół do zwycięstwa. Przyjmująca tureckiego zespołu skutecznie atakowała nawet z bardzo trudnych piłek i zdobyła decydujące punkty. Spotkanie zakończyła z dorobkiem 23 "oczek", a najskuteczniejszą zawodniczka na boisku była Egonu - 39 pkt. Polska rozgrywająca zdobyła jeden punkt zagrywką.

VakifBank Stambuł - A. Carraro Imoco Conegliano 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:21).

VakifBank Stambuł: Cansu Ozbay, Chiaka Ogbogu, Zehra Gunes, Michelle Bartsch-Hackley, Gabi Guimaraes, Isabelle Haak - Ayac Aykac (libero) – Tugba Senoglu, Meryem Boz, Buket Gulubay.

A. Carraro Imoco Conegliano: Joanna Wołosz, Raphaela Folie, Robin de Kruijf, Miriam Sylla, Kathryn Plummer, Paola Egonu - Monica de Gennaro (libero) – Lara Caravello, Giulia Gennari, Hristina Wuczkowa, Megan Courtney.

Autor: Marcin Pawlicki.