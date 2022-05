Uważam, że Jastrzębski Węgiel to świetny klub, z rodzinną atmosferą. Jest profesjonalny, a to dla mnie bardzo ważne. Podoba mi się to, że zawsze mierzymy w wygraną. Chcę zdobyć tytuł mistrza Polski. Musimy na to ciężko pracować, ale to dla mnie bardzo ważny czynnik - powiedział gracz dla oficjalnej strony Jastrzębskiego Węgla.

Reklama

Przyjmujący przyszedł do klubu z woj. śląskiego tuż przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Wcześniej był zawodnikiem Piacenzy. Jak przypomniał prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol, zawodnik został ściągnięty w "trybie awaryjnym". Zastąpił kapitana reprezentacji Słowenii Tine Urnauta, który miał grać w Polsce, ale ostatecznie wybrał ofertę rosyjskiego Zenitu Sankt Petersburg.

Dziś, z perspektywy kończącego się sezonu, możemy stwierdzić, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Lepsza opcja chyba nie mogła nam się trafić. PlusLiga to niezwykle wymagające rozgrywki, a Trevor w swoim debiutanckim sezonie sprostał oczekiwaniom i udowodnił, że jest klasowym zawodnikiem - powiedział Gorol.

W środę siatkarze Jastrzębskiego Węgla - który jeszcze są aktualnymi mistrzami Polski - mogą przedłużyć szansę na obronę tego tytułu. Jednak w finale play-off przegrywają z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-2. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a spotkanie odbędzie się w hali Azoty.