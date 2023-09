Liderzy rankingu FIVB są zdecydowanym faworytem starcia z Danią, aktualnie 46. zespołem światowego zestawienia. Nordycka reprezentacja nie należy do europejskiej czołówki, a jej najlepszy wynik w mistrzostwach Starego Kontynentu to 12. miejsce wywalczone w 2013 roku. To był też ich ostatni występ w tym turnieju, aż do obecnego.

Na arenie europejskiej ich największy sukces to wygranie Srebrnej Ligi Europejskiej w 2021 roku.

Duńczycy pozostają bez wygranej - przegrali z Macedonią Północną, Czechami, Czarnogórą oraz Holandią w czterech setach i są już bez szans na wyjście z grupy.

Podopieczni trenera Grbica mają natomiast za sobą wygrane 3:0 z Czechami i Macedonią Północną, a także 3:1 z Holandią.

Polska tylko dwukrotnie mierzyła się z Danią - w 2015 roku w Lidze Europejskiej biało-czerwoni odnieśli dwa zwycięstwa po 3:0.

Początek meczu aktualnych wicemistrzów świata z siatkarzami z Danii zaplanowano na godz. 20. Trzy godziny wcześniej Macedonia Północna zmierzy się z Holandią.

Cztery najlepsze zespoły z grupy awansują do 1/8 finału. Na pierwszą część fazy pucharowej polska kadra przeniesie się do włoskiego Bari. Turniej, rozgrywany w czterech krajach: Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej i Izraelu, potrwa do 16 września. Spotkania o medale odbędą się w Rzymie.