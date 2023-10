Polscy siatkarze pokonali w chińskim Xi'an Bułgarię 3:0 (26:24, 25:20, 25:21) w drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. To drugie zwycięstwo drużyny Nikoli Grbica, która we wtorek w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Kanadą.

W innych meczach rozegranych w grupie C Argentyna przegrała z Kanadą 1:3 (25:27, 22:25, 25:23, 15:25), a Holandia wygrała z Meksykiem 3:0 (25:19, 25:19, 25:16). W ostatnim pojedynku Chiny zagrają z Belgią. Reklama Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję