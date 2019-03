W pierwszej serii Polacy nie mieli szczęścia do aury. Kamil Stoch przy silnych podmuchach w plecy osiągnął 91,5 m i był sklasyfikowany na 18. pozycji. Kubacki miał próbę na 93 m i był 27., a Stefan Hula osiągnął 88 m i plasował się na 29. miejscu. Do finału nie awansował tylko Piotr Żyła, zajmując 33. lokatę po lądowaniu na 90,5 m.

Po pierwszej serii była złość. Wydawało mi się, że jest pozamiatane. Nie dość, że zajmowałem odległe miejsce, to jeszcze z dużą stratą punktową. Ciężko w takim momencie było być przesadnym optymistą - przyznał Kubacki.

Nie miałem jednak czasu, żeby to rozpamiętywać. Trzeba było w ekspresowym tempie zbierać się na drugą serię. Więc ta złość tak naprawdę towarzyszyła mi krótko, bo musiałem się zająć kolejnym skokiem - dodał.

W drugiej próbie Kubacki w bardzo dobrym stylu wylądował na 104,5 m, jak się później okazało, był to najdłuższy skok w konkursie.

Cieszę się, że po takiej pierwszej serii do drugiego stoku podszedłem na chłodno. Po prostu iść oddać dobry skok i mieć satysfakcję chociaż z oddanego jednego dobrego skoku. Ostatecznie okazał się być skokiem na złoty medal - powiedział mistrz świata.

Mimo dobrego drugiego skoku na sukces nie liczył.

Pomyślałem OK, jestem zadowolony, że oddałem dobry skok. Parę miejsc pewnie awansuję, ale wiele mi to nie da. Jednak praktycznie do samego końca nie wierzyłem w medal. Kiedy zostało jeszcze trzech zawodników myślałem +fajnie by było, ale przecież mają dużą przewagę z pierwszej serii i mnie wyprzedzą+. Później natomiast wszystko potoczyło się błyskawicznie. Najpierw się okazało, że ja mam medal, potem że Kamil też ma, a na koniec, że to złoty i srebrny. Wtedy już było mnóstwo emocji - zrelacjonował.

Kilka minut po Kubackim Stoch osiągnął 101,5 m i znajdował się tylko za kolegą z reprezentacji. Śnieg padał coraz bardziej intensywnie i zasypywał tory najazdowe. To powodowało, że prędkości uzyskiwane przez zawodników na progu nie rosły, przeciwnie, były coraz niższe. Wyprzedzić biało-czerwonych nikt już nie zdołał.

Warunki sprawiedliwe nie były. Ja jednak cieszę się, że druga seria została przeprowadzona. To było rozsądne, bo przy dwóch skokach szczęście się wyrównuje i ma się dodatkową szansę, aby powalczyć - podkreślił Kubacki.

Piątkowy triumf to największy sukces w karierze blisko 29-letniego zawodnika.

W takim momencie człowieka trochę odcina. To wszystko nie dociera pod kopułę. Musiała minąć chwila, zanim stało się to dla mnie rzeczywiste. To był najbardziej szalony konkurs, w jakim startowałem, ale w sumie to jestem znany z tego, że mam pamięć dobrą, ale krótką, więc może coś mi umknęło - stwierdził.

Przed mistrzostwami miał na koncie tylko jedno zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. W swoje umiejętności przez moment jednak nie wątpił.

Zdobycie złotego medalu nie jest czymś, co przekraczało moje wyobrażenia. Przyjeżdżałem tu ze świadomością, że mogę o niego walczyć, że stać mnie na jego zdobycie. To nie było coś abstrakcyjnego - podkreślił.