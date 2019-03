Zmagania w Szwecji rozpoczęły się w czwartek od sztafety mieszanej, w której Magdalena Gwizdoń, Kinga Zbylut, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek zajęli dziewiąte miejsce. To i tak wynik powyżej spodziewanego, ponieważ w tej konkurencji biało-czerwoni bardzo rzadko mieścili się w pierwszej dziesiątce.

Polscy kibice mogą liczyć na jeszcze więcej w kobiecych konkurencjach indywidualnych. Hojnisz jest w tym sezonie w najlepszej formie w karierze i zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wysokie lokaty w zawodach, choć nie na podium, zajmowały też Zbylut oraz Kamila Żuk.

W startach indywidualnych kobiet celujemy w pierwszą ósemkę. Myślę tu przede wszystkim o Monice Hojnisz, ale też o Kamili Żuk i Kindze Zbylut. Jeśli zgra się celne strzelanie, dobry bieg i odpowiednie przygotowanie nart, to nie jest wykluczone, że zbliżymy się do podium w którymś ze startów. Serce zawsze podpowiada, że to jest ten moment, w którym nam się uda, ale znamy realia mistrzostw świata. Tutaj każdy będzie mocny - powiedziała prezes Polskiego Związku Biathlonu Dagmara Gerasimuk, cytowana w komunikacie.