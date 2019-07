Romoeren za pomocą mediów społecznościowych ogłosił, że cierpi na bardzo rzadką odmianę raka - mięsak Ewinga. To najbardziej złośliwy rodzaj nowotworu kości. "F** cancer (pie***** raka). Nic więcej nie mam do powiedzenia. A to dlatego, że będę walczył" - napisał 38-latek na Instagramie.

Romoeren zakończył karierę w 2014 roku i obecnie jest jednym z dyrektorów marketingu w Norweskiej Federacji Narciarskiej (NSF). W latach 2005-11 był rekordzistą w długości skoku z wynikiem 239 m, który uzyskał na mamucie w Planicy. W karierze zdobył dwa złote medale oraz srebrny i brązowy mistrzostw świata w lotach narciarskich oraz dwa brązowe i srebrny narciarskich MŚ w drużynie. Indywidualnie zdobył brązowy medal olimpijski na dużej skoczni w 2006 roku.