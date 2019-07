Romoeren za pomocą mediów społecznościowych ogłosił, że cierpi na bardzo rzadką odmianę raka - mięsak Ewinga. To najbardziej złośliwy rodzaj nowotworu kości. "F** cancer (pie***** raka). Nic więcej nie mam do powiedzenia. A to dlatego, że będę walczył" - napisał 38-latek na Instagramie.

Były rekordzista świata w długości skoku obecnie pełni rolę menedżera ds. marketingu w norweskiej federacji narciarskiej. Wspomniany rekord pobił w 2005 roku w Planicy, gdzie popisał się skokiem na odległość 239 m.

Romoeren to brązowy medalista igrzysk olimpijskich (Turyn 2006), trzykrotny medalista mistrzostw świata w skokach i czterokrotny zdobywca medalu na MŚ w lotach. Wszystkie wywalczył w konkursach drużynowych. W swojej karierze osiem razy wygrywał zawody Pucharu Świata.