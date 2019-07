Dla mnie już wcześniej pewny był start najmocniejszej naszej trojki (Stoch, Kubacki, Żyła – PAP). Na treningach widać, na co ich stać. Ostatnią decyzją było to, czy w zawodach drużynowych wystartuje Olek czy Jakub Wolny. Ten pierwszy skakał dziś równiej i dlatego on wystąpi" - powiedział dziennikarzom czeski szkoleniowiec.

W sobotę na obiekcie im. Adama Małysza zostanie rozegrany konkurs drużynowy Letniej GP. Pierwsza seria ma się rozpocząć o godz. 20.15. Dzień później odbędzie się konkurs indywidualny.