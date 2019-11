Prowadzenie gościom w dziewiątej minucie dał Jake DeBrusk, ale w 13. wyrównał Shea Weber i nic nie zwiastowało tak jednostronnego spotkania.

Później jednak na listę strzelców wpisywali się już tylko hokeiści Bruins. Pastrnak trafiał w 15., 21. i 30. minucie. To jego drugi w tym sezonie i szósty w karierze hat-trick. Z goli cieszyli się także Brad Marchand, Anders Bjork, Charlie Coyle i Danton Heinen.

"Wygrany mecz to wygrany mecz, nieważne w jaki sposób. Następnego dnia nie ma znaczenia czy było 1:0, czy 8:1. Nie zmienia to jednak faktu, że miło jest się cieszyć taką chwilą i buduje to pewność siebie" - powiedział Pastrnak.

Do końca spotkania na trybunach wytrwali tylko najwierniejsi kibice. Jeden z nich sfrustrowany w końcówce rzucił na taflę ręcznik, co w boksie jest znakiem poddania pojedynku.

"Ze wszystkich hal, w których gramy, w tej uciszać kibiców lubimy chyba najbardziej" - przyznał Marchand.

Canadiens to najbardziej utytułowana drużyna w NHL. Puchar Stanleya zdobyła 24 razy, ale po raz ostatni w 1993 roku.