Kraft zarobił w 10 konkursach 65 900 franków szwajcarskich (około 258 tys. złotych), a trzykrotny mistrz olimpijski Stoch - 40 700 CHF (ok. 159 tys. zł). Dawid Kubacki, który w Oberstdorfie, pierwszym konkursie 68. edycji Turnieju Czterech Skoczni, zajął trzecie miejsce, w klasyfikacji finansowej jest siódmy - 32 200 franków szwajcarskich (ok. 126 tys. zł). Urodzony w Nowym Targu zawodnik po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium w rywalizacji indywidualnej (w karierze to jego 10. podium).

W pierwszej dziesiątce zestawienia jest jeszcze Piotr Żyła (10.), który w pierwszym konkursie TCS był piąty - ma na koncie 25 300 CHF, czyli około 99 tys. zł.

Premia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2019/20 (po 10 zawodach; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Stefan Kraft (Austria) 65 900 (ok. 258 000)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 58 500 (ok. 229 000)

3. Karl Geiger (Niemcy) 45 500 (ok. 178 000)

4. Philipp Aschenwald (Austria) 44 200 (ok. 173 000)

5. Kamil Stoch 40 700 (ok. 159 000)

...

7. Dawid Kubacki 32 200 (ok. 126 000)

10. Piotr Żyła 25 300 (ok. 99 000)

19. Jakub Wolny 14 200 (ok. 55 000)

34. Maciej Kot 3 300 (ok. 13 000)

35. Stefan Hula 2 800 (ok. 11 000)

53. Klemens Murańka 400 (ok. 1500)