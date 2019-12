"Richard nie jest teraz w stanie skakać na najwyższym poziomie i uznaliśmy, że lepiej, by potrenował w domu" - zaznaczył Horngacher.

Freitag w sobotnich eliminacjach zajął 59. miejsce. W zawodach zaliczanych do Pucharu Świata odpadł na tym etapie po raz drugi w karierze.

W składzie Niemców na dalszą część TCS zastąpi go 21-letni Adrian Sell, który trenuje na co dzień w kadrze B. We wtorek odbędą się kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen.

Freitag to brązowy medalista mistrzostw świata w lotach z ubiegłego roku oraz drugi zawodnik klasyfikacji generalnej PŚ w sezonie 2017/18. Większość medali ze swojej kolekcji zdobył w rywalizacji drużynowej - jest w niej m.in. wicemistrzem olimpijskim z Pjongczangu na dużej skoczni i dwukrotnym mistrzem świata (z 2015 roku na normalnej skoczni i z 2019 na dużej).