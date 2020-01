Urodzony w Nowym Targu zawodnik w niedzielę po raz ósmy z rzędu stanął na podium zawodów PŚ, w tym trzeci raz w sezonie na jego najwyższym stopniu. Oznacza to, że zarobił już ok. 360 tys. złotych.

Reklama

Kubacki dodatkowe 20 tys. CHF otrzymał za triumf w Turnieju Czterech Skoczni, ale ta nagroda nie jest uwzględniona w oficjalnym wykazie premii FIS za wyniki w PŚ.

Na czele listy płac jest Kraft, który zgromadził w 15 konkursach 109 300 CHF (ok. 432 tys. zł), zaś najlepszy w klasyfikacji generalnej PŚ Niemiec Karl Geiger plasuje się na drugim miejscu - 99 400 CHF.

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch zajmuje szóstą lokatę - 59 150 CHF, a do "10" awansował Piotr Żyła - 43 950 CHF.

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2019/20 (po 15 zawodach; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Stefan Kraft (Austria) 109 300 (ok. 432 000)

2. Karl Geiger (Niemcy) 99 400 (ok. 392 500)

3. Dawid Kubacki 91 200 (ok. 360 000)

...

6. Kamil Stoch 59 150 (ok. 233 500)

10. Piotr Żyła 43 950 (ok. 173 500)

26. Jakub Wolny 14 200 (ok. 55 000)

37. Maciej Kot 3 700 (ok. 14 500)

. Stefan Hula 3 100 (ok. 12 000)

61. Klemens Murańka 400 (ok. 1 500)