Nie moglibyśmy robić tego co robimy, gdyby nie było kibiców - dodał szkoleniowiec.

Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki w NHL przerwano 12 marca. Od tego czasu pracownicy klubu wykonali ponad 4 tysiące podobnych telefonów.

Te rozmowy nie mają charakteru biznesowego, nie próbujemy niczego sprzedawać. Po prostu pytamy, czy wszystko u nich OK i czy czegoś nie potrzebują. Chcemy żeby wiedzieli, że codziennie od poniedziałku do piątku normalnie pracujemy i jesteśmy do ich dyspozycji - powiedział odpowiadający za sprzedaż biletów Chad Slencak.

Penguins to pięciokrotni zdobywcy Pucharu Stanleya. Po raz ostatni dokonali tego trzy lata temu.