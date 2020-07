Zakwalifikowanie się do finału było wielkim osiągnięciem dla całego polskiego hokeja. Dopiero po latach dociera do nas na jaką skalę było to wydarzenie - podkreśla w rozmowie z Polsat Sport Krystian Sikorski, były napastnik Polonii Bytom i reprezentacji Polski. Niebawem minie 35. rocznica największego sukcesu w historii polskiego hokeja na lodzie w wydaniu klubowym. Zobacz WIDEO.

