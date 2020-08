Rywalizację w Wiśle zaplanowano na 22-23 sierpnia.

27-letni Kraft narzeka na ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ale nowy trener kadry (zastąpił Andreasa Feldera) uważa, że sprawa nie jest bardzo poważna.

"Zmaga się z tym od jakiegoś czasu. Skacze całkiem dobrze, chociaż nie oddał tak wielu skoków, jak inni zawodnicy. Potrzebna jest dokładna diagnostyka i spokojny trening, dlatego nie pojedzie do Wisły. To przemyślana decyzja. jego problemy to nic dramatycznego" - powiedział 43-letni Widhoelzl, który w latach 2014-2018 był asystentem Heinza Kuttina prowadzącego wówczas Austriaków.

W gorszej sytuacji od Krafta jest inny słynny Austriak Gregor Schlierenzauer, który z powodu nieokreślonej infekcji stracił niemal miesiąc przygotowań do sezonu Pucharu Świata. Mimo tych problemów 12-krotny medalista mistrzostw świata ma w planach start w Wiśle.