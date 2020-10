Właśnie wystartowaliśmy. Nikt mi nie doradzał, sama podejmowałam decyzje. Wszyscy byli zaskoczeni, gdy to ogłosiłam. Moim celem jest nie tylko stworzenie "Szkoły Mistrzów Olimpijskich, ale stworzenie dzieciom treningów w serdecznej, domowej atmosferze, z pełnym wsparciem szkoleniowców, by dzieciaki miały radość z tego, co robią - powiedziała Sotnikowa agencji TASS.

W Soczi sprawiła sensację, wyprzedzając Koreankę Kim Yu-na oraz Włoszkę Carolinę Kostner. Pod koniec 2014 roku doznała kontuzji na treningu. Pauzowała osiem miesięcy, ale nie wystartowała w sezonie 2016. Rozpoczęła przygotowania do kolejnego, olimpijskiego, ale ostatecznie nie wystartowała w mistrzostwach Rosji, które były kwalifikacją do czempionatu Europy. Zabrakło jej także w igrzyskach w koreańskim Pjongczangu w 2018 r.

Jestem pewien, że będzie to udany projekt i ważny etap w życiu Adeliny. Jestem też przekonany, że uda jej się zorganizować świetną szkołę i przekazać swoją wiedzę młodym zawodniczkom i zawodnikom - powiedział dyrektor generalny Rosyjskiej Federacji Łyżwiarstwa Figurowego Alexander Kogan.

Jej trenerem przez lata był wybitny zawodnik Jewgienij Pluszczenko, dwukrotny mistrz olimpijski (2006 jako solista i 2014 drużynowo).