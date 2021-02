W kadrze znaleźli się: Mateusz Gruszka, Jan Habdas, Arkadiusz Jojko, Kacper Juroszek i Adam Niżnik. Z nieoficjalnej informacji wynika, że zakażonym jest Juroszek.

"Do czasu komunikatu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej nie mogę zdradzić personaliów zakażonego" - powiedział PAP sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.

Start Polaków pod znakiem zapytania

Ponieważ kadra podróżowała po Finlandii minibusami, fińskie władze sanitarne uznały, że wszyscy mieli z zakażonym bliski kontakt i zostali skierowani na kwarantannę. Konkurs na obiekcie normalnym zaplanowany jest na czwartek, a we wtorek mają się odbyć pierwsze treningi.

"Walczymy o dopuszczenie ich do startu. W sztabie szkoleniowym w biegach narciarskich mieliśmy dwa przypadki zakażenia, a mimo to zawodnicy mogli wystartować i co więcej dziewczyny zdobyły dziś dwa medale. Jesteśmy dobrej myśli" - powiedział Winkiel.

Biegi rozgrywane są w Vuokatti. We wtorkowym sprincie techniką klasyczną najlepsza okazała się Monika Skinder. Na najniższym stopniu podium stanęła Karolina Kaleta.