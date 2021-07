Po raz pierwszy w historii na tym obiekcie będą rywalizować w zawodach cyklu LGP także panie. W piątek odbędą się kwalifikacje zarówno kobiet, jak i mężczyzn do sobotnich zawodów indywidualnych. Na niedzielę zaplanowano najpierw kwalifikacje i konkurs indywidualny pań, a następnie panów.

Skład Polaków prezentuje się następująco: Dawid Kubacki, Maciej Kot, Jarek Krzak, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Tomasz Pilch, Stefan Hula, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła.

Na razie Polski Związek Narciarski nie ogłosił kogo desygnuje do walki trener kadry kobiet Łukasz Kruczek. Ma zostać to ogłoszone we wtorek popołudniu.