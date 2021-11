Natalia Maliszewska nie awansowała do finału rywalizacji na 1500 m w zawodach Pucharu Świata w short tracku w holenderskim Dordrechcie. To czwarta i ostatnia runda zaliczana do kwalifikacji olimpijskich.

W pierwszym z trzech biegów półfinałowych Polka zajęła przedostatnie, szóste miejsce, ale po analizie wideo została zdyskwalifikowana za nieprzepisową jazdę. Reklama W sobotę Maliszewska wystąpi jeszcze w ćwierćfinale na swoim koronnym dystansie 500 m. Tego samego dnia odbędą się też półfinał i finał. W październiku łyżwiarka Juvenii Białystok świetnie spisywała się na 500 m, zajmując w PŚ pierwsze miejsce w Pekinie i drugie w Nagoi. Z kolei przed tygodniem w Debreczynie uplasowała się na trzeciej pozycji na 1000 m. Cezary Faber