Po zakończeniu kwarantanny Stoeckl nie wróci do Norwegii. Zamierza pojechać do Austrii, gdzie planuje spędzić święta Bożego Narodzenia z rodziną, lecz nie jest jeszcze pewien czy nie czeka go tam ponowna kwarantanna.

Test, który austriacki trener wykonał w niedzielę wieczorem okazał się pozytywny. Taki sam wynik dał ponowny test w poniedziałek rano.

Będę przebywał w Klingetahl do niedzieli, skąd pojadę sam samochodem do Austrii. Miałem delikatne symptomy jak lekki kaszel i ból gardła - wyjaśnił Stoeckl kanałowi norweskiej telewizji NRK.