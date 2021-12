W tym sezonie odbyło się już dziewięć indywidualnych konkursów, a wygrywało sześciu różnych zawodników. Trzy zwycięstwa odnotował Japończyk Ryoyu Kobayashi, a dwa Niemiec Karl Geiger, który prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Lider naturalnie jest zaliczany do faworytów TCS. W 12 przypadkach właściciel żółtego plastronu nie zawodził i wygrał tę prestiżową imprezę. Geiger jest też wielką nadzieją Niemców na przełamanie niemocy w TCS. Ostatnim triumfatorem z tego kraju jest bowiem Sven Hannawald, a 6 stycznia minie dokładnie 20 lat od jego sukcesu.

Geiger i Kobayashi nadawali ton w przedświątecznych zawodach w Engelbergu. Obaj odnieśli w Szwajcarii po jednym zwycięstwie i raz byli na drugim miejscu. Liczyć powinni się też broniący Kryształowej Kuli Norweg Halvor Egner Granerud i Austriak Stefan Kraft.

Stoch największą nadzieją Polaków

Z Polaków nadzieje wiązać można w zasadzie tylko z Kamilem Stochem, który wręczaną zwycięzcy statuetkę "Złotego Orła" zdobył już trzykrotnie: w sezonach 2016/17, 2017/18 i ostatniej edycji.

Trzykrotny mistrz olimpijski zwykle nie błyszczy na początku sezonu, ale obecny cykl zaczął najsłabiej od 2015 roku, kiedy przed TCS nawet raz nie znalazł się na podium. Teraz może się pochwalić trzecią lokatą zajęta 11 grudnia w Klingenthal.

Przede wszystkim jadę tam z nadziejami na dobre skakanie i to jest mój główny cel. Na pewno stać mnie na bardzo dobre występy, natomiast prawdą jest, że w tym sezonie nic nie przychodzi mi łatwo i każdy metr muszę sobie wręcz wyszarpać - powiedział Stoch o nastroju przed Turniejem.

Mimo to jestem spokojny i głęboko wierzę, że będzie naprawdę dobrze. A jeżeli te starty zakończą się sukcesem, to na pewno będzie on jeszcze bardziej smakował, bo wiem, jak wybitnie ciężko na niego zapracowałem - dodał.

Turniej pełen sensacyjnych triumfatorów

TCS rządzi się swoimi prawami i nie raz zdarzyło się, że wygrywał go skoczek nie brany pod uwagę. Bardzo jaskrawym przypadkiem jest Thomas Diethart, który triumfował w sezonie 2013/14, choć w klasyfikacji generalnej PŚ zajmował przed rozpoczęciem turnieju 24. miejsce.

Dwie edycje temu niespodziankę sprawił Dawid Kubacki. Zwyciężył, choć mało kto odważył się wymieniać go nawet w szerokim gronie faworytów, po tym gdy w Engelbergu zajął 22. i 47. miejsce. Później jednak prezentował się świetnie i na podium stanął w 10 kolejnych konkursach.

Polskę w TCS reprezentować będzie sześciu zawodników. Oprócz Stocha i Kubackiego, wybrańcami trenera Michala Dolezala są: Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i Jakub Wolny.

Małysz pierwszym polskim zwycięzcą

Od sezonu 1979/80 TCS, określany mianem narciarskiego Wielkiego Szlema czy odpowiednika kolarskiego Tour de France, zaliczany jest do klasyfikacji PŚ. Pierwszym polskim zwycięzcą w 2001 roku został Adam Małysz. Na kolejny taki sukces trzeba był czekać 16 lat, do wspomnianego już triumfu Stocha.

Przy okazji 45. edycji wprowadzono system KO polegający na tym, że na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finału awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.

Teraz największą zmianą jest znaczny wzrost premii dla zwycięzcy. Triumfator zamiast 20 tys. franków szwajcarskich otrzyma aż 100 tys.

Z powodu pandemii konkursy w Niemczech - w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen - odbędą się bez kibiców. W Austrii natomiast w Innsbrucku na trybunach będzie mogło być cztery tysiące osób, a na finale w Bischofshofen - 3,5 tys.