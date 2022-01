Długo wydawało się, że z drugiego zwycięstwa w Niemczech cieszył się będzie najlepszy w piątkowym sprincie Aleksandr Łoginow. Rosjanin wyraźnie prowadził, ale podczas ostatniej, czwartej wizyty na strzelnicy popełnił aż trzy błędy i spadł poza czołową trójkę.

Reklama

Jego potknięcie wykorzystał startujący z dziewiątej pozycji Fillon Maillet, który jedyne dwa błędy w strzelaniu popełnił już w pierwszym podejściu. Później był bezbłędny i mógł cieszyć się ze zwycięstwa.

Za nim finiszowali Szwed Sebastian Samuelsson - strata 9,9 s oraz Norweg Tarjei Boe - 15,6 s. Łoginow skończył piąty.

Trzykrotnie podczas ostatniej wizyty na strzelnicy pomylił się również Francuz Emilien Jacquelin i choć startował jako drugi to ukończył rywalizację 17. To kosztowało go utratą prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Obecnie traci 12 punktów do swojego rodaka. Trzeci jest Samuelsson.

Jedyny startujący Polak - 19-letni Marcin Zawół - zajął 55. miejsce wśród 57 zawodników, którzy dotarli do mety.