Początek spotkania nie zapowiadał porażki "Pingwinów", które dzięki dwóm golom w odstępie 25 sekund w siódmej minucie prowadziły 2:0.

Miejscowi kontaktową bramkę uzyskali po strzale Rosjanina Denisa Gurianowa dopiero pod koniec drugiej tercji, ale w trzeciej wyprowadzili dwa decydujące ciosy. W 55. minucie wyrównał weteran Joe Pavelski, a niespełna półtorej minuty później trzeciego gola dla "Gwiazd" uzyskał Fin Roope Hintz. Przy wszystkich trzech trafieniach asystował Jason Robertson.

W pierwszej tercji okazaliśmy zbyt duży respekt wobec rywala i jego świetnej passy. Od drugiej zaczęliśmy grać swój hokej i efekty, choć późno, to jednak przyszły - zaznaczył szkoleniowiec zespołu z Dallas Rick Bowness.

Stars, którzy wygrali po raz czwarty z rzędu, z dorobkiem 36 punktów plasują się na 12. pozycji na Zachodzie. "Pingwiny" mają 45 pkt i są obecnie siódmą ekipą Wschodu.

W tej konferencji i całej lidze prowadzenie objęli Florida Panthers, którzy w sobotę po dogrywce pokonali na lodowisku rywali Carolina Hurricanes 4:3.

Dwa gole dla gości w regularnym czasie gry zdobył Carter Verhaeghe, ale o ich sukcesie zdecydowało trafienie Anthony Duclair w trzeciej minucie dogrywki.

"Pantery" mają 51 punktów, podobnie jak Tampa Bay Lightning, ale ci rozegrali dwa spotkania więcej. Zdobywcy Pucharu Stanleya w dwóch poprzednich sezonach ulegli u siebie Boston Bruins 2:5. Dwa gole dla gości uzyskał Czech David Pastrnak.

Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL:



Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 5:4 (po dogr.)

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 4:3

Dallas Stars - Pittsburgh Penguins 3:2

Minnesota Wild - Washington Capitals 3:2 (po karnych)

Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 2:5

Philadelphia Flyers - San Jose Sharks 2:3 (po dogr.)

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:4 (po dogr.)

Arizona Coyotes - Nashville Predators 2:4

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 1:2

Anaheim Ducks - New York Rangers 1:4

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 4:0



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 23 7 5 137 106 51

2. Tampa Bay Lightning 23 9 5 122 109 51

3. Toronto Maple Leafs 22 8 3 112 83 47

4. Boston Bruins 18 11 2 92 81 38

5. Detroit Red Wings 16 16 3 96 118 35

6. Buffalo Sabres 10 18 6 91 119 26

7. Ottawa Senators 9 18 2 79 107 20

8. Montreal Canadiens 7 23 4 73 123 18



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 24 7 2 115 73 50

2. New York Rangers 23 9 4 106 91 50

3. Washington Capitals 20 7 9 122 97 49

4. Pittsburgh Penguins 20 9 5 112 89 45

5. Columbus Blue Jackets 16 16 1 106 118 33

6. Philadelphia Flyers 13 15 7 90 119 33

7. New Jersey Devils 14 17 5 105 126 33

8. New York Islanders 10 12 6 64 80 26



Central Division

1. Nashville Predators 23 11 2 112 95 48

2. St. Louis Blues 20 10 5 124 97 45

3. Colorado Avalanche 21 8 2 135 101 44

4. Minnesota Wild 21 10 2 122 102 44

5. Winnipeg Jets 16 12 5 99 99 37

6. Dallas Stars 17 12 2 91 92 36

7. Chicago Blackhawks 12 18 5 83 119 29

8. Arizona Coyotes 7 23 3 72 128 17



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 23 14 1 135 113 47

2. Anaheim Ducks 18 12 7 112 103 43

3. Calgary Flames 17 10 6 104 83 40

4. Los Angeles Kings 17 13 5 97 93 39

5. San Jose Sharks 19 16 1 102 112 39

6. Edmonton Oilers 18 14 2 113 111 38

7. Vancouver Canucks 16 15 3 89 95 35

8. Seattle Kraken 10 19 4 92 122 24



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.