W St. Louis Rosjanin Paweł Buchniewicz zdobył dwie bramki dla gospodarzy i zanotował asystę. Krążek w siatce umieścili także Torey Krug, Oskar Sundqvist oraz Iwan Barbaszow, a honorowego gola dla gości strzelił Daniel Sprong.

Blues są na trzecim miejscu w Konferencji Zachodniej z dorobkiem 45 punktów i tracą tylko dwa do prowadzącej drużyny z Las Vegas. Z kolei Capitals mają na koncie 48 punktów, co daje im dopiero piątą lokatę na Wschodzie.

Na drugą wysunęli się Hurricanes. W meczu z Flames mieli kłopoty tylko w pierwszej tercji, ale w drugiej przejęli inicjatywę. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Rosjanin Andriej Swiecznikow, a po jednym trafieniu dołożyli: Brady Skjei, Jesper Fast, Derek Stepan i Tony DeAngelo. Dobrą formę potwierdził bramkarz gospodarzy Frederik Andersen, broniąc 36 strzałów.

Liderem Konferencji Wschodniej pozostaje ekipa Tampa Bay Lightning - 51 punktów.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Carolina Hurricanes - Calgary Flames 6:3

St. Louis Blues - Washington 5:1



Tabele:



Atlantic Division



1. Tampa Bay Lightning 23 8 5 120 104 51

2. Florida Panthers 22 7 5 133 103 49

3. Toronto Maple Leafs 22 8 2 108 78 46

4. Boston Bruins 17 11 2 87 79 36

5. Detroit Red Wings 16 15 3 96 114 35

6. Buffalo Sabres 10 18 6 91 119 26

7. Ottawa Senators 9 18 2 79 107 20

8. Montreal Canadiens 7 23 4 73 123 18



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 24 7 1 112 69 49

2. New York Rangers 22 9 4 102 90 48

3. Washington Capitals 20 7 8 120 94 48

4. Pittsburgh Penguins 20 8 5 110 86 45

5. New Jersey Devils 14 16 5 102 122 33

6. Philadelphia Flyers 13 15 6 88 116 32

7. Columbus Blue Jackets 15 16 1 102 115 31

8. New York Islanders 10 12 6 64 80 26



Central Division



1. Nashville Predators 22 11 2 108 93 46

2. St. Louis Blues 20 10 5 124 97 45

3. Colorado Avalanche 20 8 2 130 97 42

4. Minnesota Wild 20 10 2 119 100 42

5. Winnipeg Jets 16 12 5 99 99 37

6. Dallas Stars 16 12 2 88 90 34

7. Chicago Blackhawks 11 18 5 81 118 27

8. Arizona Coyotes 7 22 3 70 124 17



Pacific Division



1. Vegas Golden Knights 23 13 1 134 111 47

2. Anaheim Ducks 18 11 7 111 99 43

3. Calgary Flames 17 10 6 104 83 40

4. Edmonton Oilers 18 14 2 113 111 38

5. Los Angeles Kings 16 13 5 93 93 37

6. San Jose Sharks 18 16 1 99 110 37

7. Vancouver Canucks 16 15 3 89 95 35



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.