Zespół Canucks ma w dorobku 32 punkty, a ostatnią porażkę poniósł 4 grudnia z Pittsburgh Penguins 1:4. Wciąż zajmują jednak przedostatnie, siódme miejsce w tabeli Pacific Division. Łącznie kanadyjska ekipa wygrała dziewięć z ostatnich 10 spotkań, ale bilans bramek w nich jest niezbyt imponujący 32-18. Ducks są na drugiej pozycji w tej samej dywizji - 41 pkt, "oczko" mniej od Vegas Golden Knights.

Po porażce Canucks z Penguins doszło do zmiany trenera - Bruce Boudreau zastąpił zwolnionego Travisa Greena.

Boudreau jest trzecim szkoleniowcem w historii NHL, który pracę z nowym klubem rozpoczął od bilansu 7-0. Wcześniej tak świetny start mieli Geoff Ward w sezonie 2019-20 z Calgary Flames i Jacques Lemaire w 1993-94 z New Jersey Devils.

Podobnie jak sześć poprzednich wygranych w trwającej serii Canucks, również środowa nie przyszła łatwo. Drużyna Ducks prowadziła od 17. minuty po golu Sama Carricka, a w 42. wyrównał Tanner Pearson. O sukcesie przyjezdnych zadecydowała bramka J.T. Millera w 26. sekundzie dogrywki.

Również po dogrywce - 3:2 z Seattle Kraken - na wyjeździe zwyciężyli zawodnicy Philadelphia Flyers. W 2.14 min dodatkowego czasu gry sukces zapewnił Rosjanin Iwan Proworow.

W Waszyngtonie miejscowi Capitals po pierwszej tercji prowadzili 3:0 z Nashville Predators, a w kolejnej stracili trzy gole, w dwa w odstępie 35 sekund w 28. minucie.

W ostatniej odsłonie trafienie na 4:3 dla stołecznego zespołu w okresie gry w liczebnym osłabieniu zanotował Rosjanin Jewgienij Kuzniecow (55. minuta), a wynik ustalił Szwed Carl Hagelin, posyłając w 59. minucie krążek do pustej bramki rywali. Wśród graczy Capitals wyróżnił się m.in. John Carlson, który strzelił jedną bramkę, a przy trzech asystował.

Hokeiści z Waszyngtonu zgromadzili 45 punktów, a w całej lidze lepsi są tylko broniący tytułu Tampa Bay Lightning - 46.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Buffalo Sabres - New Jersey Devils 3:4

Florida Panthers - New York Rangers 4:3

Washington Capitals - Nashville Predators 5:3

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 4:2

Seattle Kraken - Philadelphia Flyers 2:3 (po dogrywce)

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 1:2 (po dogrywce)



Tabele:

Atlantic Division

1. Tampa Bay Lightning 21 6 4 103 84 46

2. Toronto Maple Leafs 20 8 2 98 76 42

3. Florida Panthers 19 7 4 108 90 42

4. Detroit Red Wings 15 13 3 88 104 33

5. Boston Bruins 14 10 2 71 69 30

6. Buffalo Sabres 10 16 5 85 108 25

7. Ottawa Senators 9 17 2 79 101 20

8. Montreal Canadiens 7 21 4 71 114 18



Metropolitan Division

1. Washington Capitals 19 6 7 113 84 45

2. Carolina Hurricanes 21 7 1 95 62 43

3. New York Rangers 19 8 4 89 81 42

4. Pittsburgh Penguins 17 8 5 91 76 39

5. Philadelphia Flyers 13 12 5 80 97 31

6. Columbus Blue Jackets 14 13 1 91 95 29

7. New Jersey Devils 11 15 5 86 108 27

8. New York Islanders 8 12 6 57 77 22



Central Division

1. St. Louis Blues 18 9 5 110 87 41

2. Minnesota Wild 19 9 2 112 92 40

3. Nashville Predators 19 11 1 92 84 39

4. Colorado Avalanche 17 8 2 115 91 36

5. Winnipeg Jets 14 11 5 90 87 33

6. Dallas Stars 15 12 2 82 85 32

7. Chicago Blackhawks 11 15 4 72 97 26

8. Arizona Coyotes 6 21 3 63 117 15



Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 21 12 0 120 101 42

2. Anaheim Ducks 17 9 7 104 91 41

3. Calgary Flames 15 7 6 87 62 36

4. Edmonton Oilers 18 12 0 103 94 36

5. San Jose Sharks 16 14 1 86 92 33

6. Los Angeles Kings 14 12 5 83 85 33

7. Vancouver Canucks 15 15 2 83 91 32

8. Seattle Kraken 10 17 4 86 111 24



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.