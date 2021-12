Już we wtorek o takim rozstrzygnięciu poinformował portal ESPN. W środę pojawił się oficjalny komunikat ligi.

Reklama

Niestety, biorąc pod uwagę poważne zakłócenia w kalendarzu sezonu zasadniczego spowodowane ostatnimi wydarzeniami związanymi z COVID-19 - odwołanych zostało już 50 spotkań do 23 grudnia, udział hokeistów z NHL w igrzyskach nie jest już możliwy - zaznaczył cytowany w środowym oświadczeniu komisarz ligi Gary Bettman.

Unieważniono tym samym zawarte we wrześniu porozumienie, na mocy którego zawodnicy z klubów NHL mieli móc wystąpić w turnieju olimpijskim. Najsłynniejsza hokejowa liga świata planowała w związku z tym przerwę w rozgrywkach w dniach 6-22 lutego. Władze NHL miały czas do 10 stycznia, by wycofać się z owego porozumienia bez konieczności zapłaty kary finansowej.

Na ostatnich zimowych igrzyskach - w Pjongczangu w 2018 roku - zawodników z NHL również zabrakło. Wówczas na przeszkodzie porozumienia stanęły kwestie finansowe.

Dotychczas hokeiści z najlepszej ligi na świecie uczestniczyli w igrzyskach pięciokrotnie, między 1998 i 2014 rokiem.

W turnieju olimpijskim w Pekinie weźmie udział 12 zespołów. Polska odpadła w decydującym turnieju kwalifikacyjnym w Bratysławie, z którego awans uzyskali gospodarze.