Łącznie w ostatnich dniach przełożono z powodu pandemii 49 meczów. NHL, w porozumieniu ze związkiem zawodowym hokeistów (NHLPA), postanowiła, że po wtorkowych spotkaniach rozpocznie się przerwa świąteczna, która potrwa do 27 grudnia. Pierwotnie miała się rozpocząć w piątek i potrwać do niedzieli.

Z powodu COVID-19 wszelkie aktywności u graczy zawiesiły: Columbus Blue Jackets, Montreal Canadiens, Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs, Colorado Avalanche, Florida Panthers, Calgary Flames, Nashville Predators i Boston Bruins.

Zmieniony terminarz może skutkować nieobecnością najlepszych zawodników świata na igrzyskach w Pekinie (4-20 lutego). NHL już wcześniej zapowiedziała, że cofnie zgodę na ich wyjazd, jeśli z powodu pandemii trzeba będzie odwołać wiele spotkań i wykorzystać olimpijski termin na nadrobienie zaległości.

Wynik poniedziałkowego meczu hokejowej ligi NHL:



Dallas Stars - Minnesota Wild 7:4



Tabele



Atlantic Division



1. Tampa Bay Lightning 19 6 4 94 77 42

2. Toronto Maple Leafs 20 8 2 98 76 42

3. Florida Panthers 18 7 4 104 87 40

4. Detroit Red Wings 15 13 3 88 104 33

5. Boston Bruins 14 10 2 71 69 30

6. Buffalo Sabres 10 15 5 82 104 25

7. Ottawa Senators 9 17 2 79 101 20

8. Montreal Canadiens 7 21 3 67 109 17



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 21 7 1 95 62 43

2. Washington Capitals 18 6 7 108 81 43

3. New York Rangers 19 7 4 86 77 42

4. Pittsburgh Penguins 17 8 5 91 76 39

5. Columbus Blue Jackets 14 13 1 91 95 29

6. Philadelphia Flyers 12 12 5 77 95 29

7. New Jersey Devils 10 15 5 82 105 25

8. New York Islanders 8 12 6 57 77 22



Central Division



1. Minnesota Wild 19 9 2 112 92 40

2. Nashville Predators 19 10 1 89 79 39

3. St. Louis Blues 17 9 5 106 85 39

4. Colorado Avalanche 17 8 2 115 91 36

5. Winnipeg Jets 14 11 5 90 87 33

6. Dallas Stars 15 12 2 82 85 32

7. Chicago Blackhawks 11 15 4 72 97 26

8. Arizona Coyotes 6 21 2 56 109 14



Pacific Division



1. Vegas Golden Knights 20 11 0 111 94 40

2. Anaheim Ducks 17 9 6 103 89 40

3. Calgary Flames 15 7 6 87 62 36

4. Edmonton Oilers 18 11 0 101 90 36

5. Los Angeles Kings 14 11 5 80 79 33

6. San Jose Sharks 15 14 1 78 85 31

7. Vancouver Canucks 14 15 2 81 90 30

8. Seattle Kraken 10 17 3 84 108 23



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.